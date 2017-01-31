Multa de casi 600 millones de euros al Deutsche Bank por lavado de dinero procedente de Rusia
Según el Departamento de Servicios financieros (DFS) de EEUU, la entidad sacaba de manera irregular casi 10.000 millones de euros de Rusia, utilizando para ello sus sedes en Moscú, Londres o Nueva York.
FACUA.org / Agencias
Internacional-31/01/2017
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Los protocolos de seguridad del Deutsche Bank son insuficientes, según EEUU y Gran Bretaña. | Imagen: flickr.com/dustpuppy (CC BY-SA 2.0).
EEUU y Gran Bretaña han multado con más de 585 millones de euros (casi 630 millones de dólares) al Deutsche Bank por efectuar operaciones de lavado de dinero procedente de Rusia.
Según ha detallado el Departamento de Servicios financieros (DFS