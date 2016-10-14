Más noticiasCierre de una investigación de dos años

Multa de dos millones de euros a Comcast en Estados Unidos por facturas indebidas

La compañía de televisión por cable cobraba por servicios que no habían sido solicitados por los usuarios.

FACUA.org
América-14/10/2016
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La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha sancionado con dos millones de euros (2,3 millones de dólares) a la compañía Comcast, la operadora del mayor sistema de televisión por cable de Estados Unidos por cobrar a sus clientes por servicios o equipos que no

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