Multa de más de 1.200 millones a Standard and Poors por manipular las hipotecas en EE UU
La agencia de calificación abonará otros 112 millones al fondo de pensiones de los funcionarios de California en relación con vehículos de inversión estructurada.
Europa Press
Internacional-04/02/2015
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La agencia de calificación Standard & Poor’s y su filial McGraw Hill Financial pagarán una multa de 1.375 millones de dólares (1.230 millones de euros) para saldar cuentas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, diecinueve Estados y el Distrito de Columbi