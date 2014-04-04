Multa de un millón de euros a Google en Italia por capturar datos personales con los coches de StreetView
Los vehículos recorrían las calles del país sin ser totalmente reconocibles y por tanto, sin dejar a las personas presentes la posibilidad de decidir si querían ser grabados o no.
FACUA.org
Internacional-04/04/2014
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Google ha sido multado en Italia con un millón de euros por haber recopilado imágenes y datos privados con los coches StreetView que grababan por las calles, según informa el diario