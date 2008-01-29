Multa en Euskadi a Vodafone y cinco firmas dedicadas al envío de contenidos para móviles
Sancionadas con 28.000 euros por la suscripción a sus servicios sin el consentimiento de los usuarios y sus trabas para darlos de baja.
FACUA.org
Euskadi-29/01/2008
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La Dirección de Consumo y Seguridad Industrial del Gobierno Vasco sancionará con 12.000 euros a la empresa de telefonía Vodafone, después de resolver los expedientes iniciados tras la presentación de tres reclamaciones de personas que habían sido suscrita