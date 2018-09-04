Multado con 400 euros por el exceso de volumen de su televisor de madrugada
La Policía Local del Mairena del Alcor recibió "quejas sobre las molestias por ruidos" procedentes de un piso de la calle Zabulón que impedían "la conciliación del sueño" de los vecinos.
Europa Press
Sevilla-04/09/2018
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El Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla), gobernado por Ricardo Sánchez (PP), ha impuesto una multa de 400 euros a un ciudadano del municipio que una noche del pasado mes de enero perturbó «la conciliación del sueño» de sus vecinos al tener encendido su