Multado con 47 millones un cártel de empresas de mantenimiento de carreteras por pactar precio
La investigación de Competencia ha acreditado los acuerdos alcanzados para modificar ofertas públicas en catorce licitaciones durante los años 2008 y 2009.
FACUA.org
España-25/10/2011
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La Comisión Nacional de Competencia ha impuesto una multa de 47,1 millones de euros a un grupo de cuarenta y siete empresas del sector de rehabilitación y mantenimiento de carreteras por pactar el reparto de este mercado y fijar precios.
El organismo calcula que el erario