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Multan a dos empresas con 41.800 euros por formar un cártel para el servicio de socorrismo de La Coruña

La Competencia Gallega ha sancionado con 26.800 euros a Top Rescue y a la Federación de Salvamento por concertar ofertas y con 15.000 a la presidenta de la segunda y dueña de la primera.

FACUA.org
Galicia-15/11/2019
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La Comisión Galega da Competencia ha multado con un total de 41.800 euros a dos empresas por concertar ofertas en la licitación del servicio de socorrismo y vigilancia de las playas de La Coruña en 2018.

Según ha publicado

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