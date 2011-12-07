Multan a McDonald's en Brasil por regalar juguetes con los menús infantiles
La Fundación de Defensa del Consumidor de Sao Paulo considera que esta práctica induce a formar hábitos alimentarios perjudiciales a la salud.
FACUA.org
Internacional-07/12/2011
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La Fundación de Defensa del Consumidor de Sao Paulo ha impuesto una multa de 3,19 millones de reales, unos 1,31 millones de euros , a la cadena de hamburgueserías McDonald’s por incluir juguetes en sus menús infantiles.
Según ha informado EFE, el ór