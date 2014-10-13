Multan con 98.000 euros al Colegio de Abogados de Málaga por limitar la asistencia jurídica gratuita
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía considera demostrada la conducta anticompetitiva mediante los acuerdos de sus órganos de gobierno para repartir el mercado de los servicios prestados.
FACUA.org / Europa Press
Málaga-13/10/2014
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El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía ha sancionado al Colegio de Abogados de Málaga por limitar la distribución y el reparto de los servicios de asistencia jurídica gratuita en la provincia malagueña.
La sanción, de 98.215 euros, se