Multan con más de 258.000 euros a 19 empresas por publicar reseñas falsas en páginas web
Las compañías incurrían en publicidad encubierta al utilizar a sus empleados para que escribiesen comentarios favorables haciéndose pasar por consumidores.
FACUA.org
Internacional-26/09/2013
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El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, ha multado con 258.854 euros (350.000 dólares) a diecinueve pequeñas y grandes empresas acusadas de realizar publicidad encubierta, según publica el diario