Nestlé retira en Francia potitos fabricados en España por contener restos de vidrio
Son 34.000 unidades distribuidos comercialmente con la denominación P’tit Pot recette banane y con fecha de consumo límite de octubre de 2012.
FACUA.org
Europa-30/06/2011
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La multinacional Nestlé ha retirado del mercado en Francia un lote de «potitos» -comida de bebés- fabricados en su planta en Sevares (Asturias) por la «eventual presencia de pedazos de vidrio», ha informado este jueves a EFE una portavoz del grupo.
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