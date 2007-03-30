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"Ni hemos subido ni lo vamos a hacer", asegura Yoigo sobre sus tarifas en un anuncio

La compañía basa su actual campaña publicitaria en que no ha subido sus tarifas al eliminar los redondeos al alza.

Rubén Sánchez
España-30/03/2007
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El operador de telefonía móvil Yoigo se ha comprometido a no subir sus tarifas a través de un anuncio en su página web, yoigo.com, lanzado tras superar sus primeros 100.000 clientes. «Ni hemos subido ni lo vamos a hacer», asegura en la publicidad.

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