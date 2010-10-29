Nissan llama a revisión a más de dos millones de vehículos en todo el mundo
En España se verían afectadas unas 30.000 unidades. El motivo, un posible defecto en una pieza del control de arranque del motor.
FACUA.org
Internacional-29/10/2010
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La revisión de 2,14 millones de vehículos que ha anunciado el fabricante japonés Nissan en todo el mundo por un posible defecto en una pieza afecta a 30.000 unidades comercializadas en España, pertenecientes a los modelos Micra, Tiida, Pathfinder y Navara.
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