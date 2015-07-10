Más noticiasFabricados entre junio de 2013 y marzo de 2015

Nissan llama a revisión en España a sus vehículos modelo Note, Juke, Micra, Leaf y E-NV200

La compañía advierte de que el pulsador de arranque del vehículo puede quedar presionado cuando se ha actuado sobre él para activar el motor.

FACUA.org
España-10/07/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El fabricante de vehículos Nissan ha llamado a revisión en España a los vehículos de los modelos Note, Juke, Micra, Leaf Y E-NV200 (fabricados en distintos períodos desde junio de 2013 a marzo de 2015), según indica en su web la Agencia Española de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos