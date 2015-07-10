Nissan llama a revisión en España a sus vehículos modelo Note, Juke, Micra, Leaf y E-NV200
La compañía advierte de que el pulsador de arranque del vehículo puede quedar presionado cuando se ha actuado sobre él para activar el motor.
FACUA.org
España-10/07/2015
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El fabricante de vehículos Nissan ha llamado a revisión en España a los vehículos de los modelos Note, Juke, Micra, Leaf Y E-NV200 (fabricados en distintos períodos desde junio de 2013 a marzo de 2015), según indica en su web la Agencia Española de