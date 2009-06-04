'No dejes tu huella en el medio ambiente, consume de forma responsable', lema de una nueva campaña de FACUA Andalucía
Ha editado una guía donde analiza el impacto ambiental de los hábitos de consumo, la huella ecológica que producen determinados estilos de vida.
FACUA.org
Andalucía-04/06/2009
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No dejes tu huella en el medio ambiente, consume de forma responsable. Es el lema de una nueva campaña de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA para promover el consumo responsable y concienciar sobre la huella ecológica que producen