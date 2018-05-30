No hay brote de hepatitis A en las fresas y frambuesas de Marruecos: es un bulo que circula en WhatsApp y Facebook
El whatsApp en cuestión dice: "Ha pasado esta información una amiga médico: No toméis fresas ni frambuesas procedentes de Marruecos. Hay un brote de hepatitis A. Nos lo ha mandado epidemiología del distrito sanitario"
FACUA.org
España-30/05/2018
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Sanidad informa que no hay brote de hepatitis A en las fresas y frambuesas de Marruecos tras el bulo que circula en WhatsApp y Facebook.
El whatsApp en cuestión dice: «Ha pasado esta información una amiga médico: No toméis fresas ni frambuesas procedentes de