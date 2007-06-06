Nueva batería de denuncias contra aerolíneas y agencias de viajes por anunciar precios inferiores a los reales
Omiten conceptos como cargos adicionales por la emisión de los billetes y la subida de los carburantes, las tasas de los puertos marítimos y aéreos e incluso propinas que se imponen en los cruceros.
FACUA.org
España-06/06/2007
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