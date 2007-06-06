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Nueva batería de denuncias contra aerolíneas y agencias de viajes por anunciar precios inferiores a los reales

Omiten conceptos como cargos adicionales por la emisión de los billetes y la subida de los carburantes, las tasas de los puertos marítimos y aéreos e incluso propinas que se imponen en los cruceros.

FACUA.org
España-06/06/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado una nueva batería de denuncias contra compañías aéreas y agencias de viajes por anunciar sus vuelos y paquetes vacacionales sin indicar el precio completo. Con estas prácticas, las empre

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