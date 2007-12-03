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Nueva campaña de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual en hombres que practican sexo con varones

Protagonizada por Fernando Grande-Marlaska, Boris Izaguirre y Jesús Vázquez.

FACUA.org
España-03/12/2007
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Entre nosotros: usa preservativo. ¡No sin él! Con este eslogan, el Ministerio de Sanidad y Consumo lanza la segunda campaña de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, protagonizada

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