Nueva multa a Bank of America por exagerar la solvencia de su capital
La sanción llega meses después de la penalización récord por las hipotecas 'basura'. En esta ocasión, vuelve a estar relacionada con la adquisición de Merrill Lynch.
FACUA.org
Internacional-01/10/2014
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El supervisor de los mercados estadounidense (Securities and Exchange Comission –SEC, por sus siglas en inglés) ha multado a Bank of America con 6,06 millones de Euros (7,65 millones de dólares de multa) por infringir sus propios controles internos y las procedimientos