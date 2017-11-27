Nueva multa de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía a Radio Taxi Córdoba
El importe asciende a los 120.603 euros. En 2014 esta administración autonómica ya sancionó al colectivo de taxistas cordobés por prácticas monopolísticas.
FACUA.org
Córdoba-27/11/2017
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La resolución señala el incumplimiento de tres artículos de la Ley de Competencia. | Imagen: flickr.com/rbolance (CC BY-NC-ND 2.0).
La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía ha impuesto a Radio Taxi Córdoba tres multas por un total de 120.603 euros por prácticas monopolísticas. Es la segunda vez que la administración autonómica sanciona al colectivo de taxistas cordobeses.