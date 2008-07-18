Nueva regulación del etiquetado y la famacovigilancia de los medicamentos de uso veterinario
Por primera vez, se prevé la posibilidad de rechazar la autorización de un medicamento veterinario por riesgos medioambientales.
FACUA.org
España-18/07/2008
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El Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, aprobó hoy un real decreto que regula el procedimiento de autorización, registro y farmacovigilancia de los medicamento