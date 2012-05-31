Nueva York podría restringir la venta de refrescos azucarados de gran tamaño
El alcalde pretende prohibirla en restaurantes, cines y carritos callejeros para luchar contra la obesidad en la ciudad.
FACUA.org
América-31/05/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, pretende prohibir la venta de bebidas refrescantes de gran tamaño y otras con alto contenido en azúcares en restaurantes, cines y carritos callejeros para luchar contra la obesidad en la ciudad.