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Nueva York podría restringir la venta de refrescos azucarados de gran tamaño

El alcalde pretende prohibirla en restaurantes, cines y carritos callejeros para luchar contra la obesidad en la ciudad.

FACUA.org
América-31/05/2012
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El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, pretende prohibir la venta de bebidas refrescantes de gran tamaño y otras con alto contenido en azúcares en restaurantes, cines y carritos callejeros para luchar contra la obesidad en la ciudad.

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