Más noticiasTras cinco años de debate

Nueva Zelanda prohíbe las patentes de software

El Ministerio de Comercio neozelandés considera que es casi imposible para las empresas de tecnología generar nuevos programas sin violar los millones de patentes que ya existen en este ámbito.

FACUA.org
Asia y Oceanía-29/08/2013
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Nueva Zelanda ha aprobado la prohibición del registro de las patentes de software, una medida que tiene como objetivo fomentar la innovación en el país y que servirá de ejemplo para otros países e instituciones como el 

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