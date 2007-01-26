Nuevas guías de FACUA Andalucía sobre el cambio climático, el consumo sostenible y las 'compras verdes'
Editadas en el marco del convenio de colaboración suscrito con la Consejería de Medio Ambiente.
FACUA.org
Andalucía-26/01/2007
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En el marco del convenio de colaboración suscrito con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, FACUA ha editado dos nuevas guías informativas a comienzos de 2007.
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