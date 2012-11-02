Nuevas normas sobre seguridad de los vehículos
También entra en vigor el nuevo etiquetado de los neumáticos que ofrece información sobre aspectos esenciales en términos de eficiencia energética.
FACUA.org
Europa-02/11/2012
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Este 1 de noviembre han entrado en vigor las nuevas normas comunitarias que refuerzan la seguridad de los nuevos tipos de vehículos de motor. La misma introduce por ejemplo sistemas obligatorios de alerta visual o auditiva de olvido del cinturón en el asiento del conductor. Asim