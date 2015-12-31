Nuestras acciones120 productos frescos

Nueve de cada diez alimentos analizados por FACUA incumple la normativa en materia de etiquetado

La cantidad neta, país de origen y fecha de duración es donde se dan los mayores incumplimientos, según el estudio llevado a cabo por la asociación.

FACUA.org
España-31/12/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un análisis sobre el grado de cumplimiento en materia de etiquetado de 120 productos alimentarios frescos. El estudio indica que nueve de cada diez de las et

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