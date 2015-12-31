Nueve de cada diez alimentos analizados por FACUA incumple la normativa en materia de etiquetado
La cantidad neta, país de origen y fecha de duración es donde se dan los mayores incumplimientos, según el estudio llevado a cabo por la asociación.
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España-31/12/2015
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Nueve de cada diez alimentos analizados por FACUA incumple la normativa de etiquetado. | Imagen: Lydia López FACUA.
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