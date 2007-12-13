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Nueve muñecos de felpa de Mickey y Minnie de las jugueterías Disney Store, incluidos en la red de alerta europea

Disney los retira del mercado ya que pueden desprendérseles pequeños botones, con el consiguiente riesgo de asfixia para niños pequeños que se los metan en la boca.

FACUA.org
Europa-13/12/2007
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FACUA-Consumidores en Acción informa que la Dirección General de Salud y Consumo de la Comisión Europea ha incluido en la red de alerta de productos peligrosos (Rapex, en sus siglas en inglés), a instancia del Reino Unido, nueve muñecos de felpa de Mickey y Minn

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