Nutrexpa retira del mercado su Cola Cao Light tras las denuncias de FACUA
Aseguraba aportar "sólo la mitad de calorías" cuando la reducción se limitaba a en torno a un 20%, incumpliendo la legislación sobre productos 'light'.
FACUA.org
España-16/07/2009
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Nutrexpa ha decidido retirar del mercado su Cola Cao Light tras las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción por publicidad engañosa e incumplimiento la legislación sobre productos light.
La empresa está sustituyendo el producto denunciado por otro con