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Oleada de correos maliciosos que adjuntan una supuesta queja de un cliente para infectar en los equipos

Los mensajes tienen en el asunto "La queja del cliente" y contienen un fichero comprimido que propaga un virus por el ordenador al descargarlo, alerta la Oficina de Seguridad del Internauta.

FACUA.org
España-28/05/2015
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), servicio del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, alerta de una oleada de correos maliciosos que pretenden infectar los ordenadores de los usuarios. Los mensajes simulan provenir de un supuesto cliente que tiene una queja y adjuntan un f

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