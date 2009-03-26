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Olga Ruiz se presenta a la presidencia de FACUA Andalucía en su 6º Congreso

Tras casi tres décadas al frente, Francisco Sánchez Legrán dejará su responsabilidad en la Federación andaluza para dedicarse de lleno a la presidencia de FACUA España.

FACUA.org
Andalucía-26/03/2009
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Olga Ruiz Legido (Sevilla, 1968) se presenta a la presidencia de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA en su 6º Congreso. Con el lema Renovación por un proyecto de futuro, el acto se celebra este viernes 27 de marzo en Sevilla, en el

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