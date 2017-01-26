Más noticiasAdemás se investiga la implicación de otras ocho personas

Once detenidos en Cádiz y Sevilla por fraude al SAS recetando prótesis a falsos pacientes y fallecidos

Los implicados dispensaban volantes irregulares para prescribir los aparatos ortopédicos a demandantes que no existían. Algunos son empleados del Servicio Andaluz de Salud y de empresas que trabajan con éste.

Europa Press
Andalucía-26/01/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Un presunto fraude sanitario, con recetas irregulares con prescripción de aparatos ortopédicos, ha provocado la detención de once personas en Sevilla y Cádiz.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha indi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos