Once detenidos en Cádiz y Sevilla por fraude al SAS recetando prótesis a falsos pacientes y fallecidos
Los implicados dispensaban volantes irregulares para prescribir los aparatos ortopédicos a demandantes que no existían. Algunos son empleados del Servicio Andaluz de Salud y de empresas que trabajan con éste.
Europa Press
Andalucía-26/01/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Un presunto fraude sanitario, con recetas irregulares con prescripción de aparatos ortopédicos, ha provocado la detención de once personas en Sevilla y Cádiz.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha indi