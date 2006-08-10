Ono devuelve a los usuarios de su televisión el IVA cobrado de forma incorrecta durante el primer semestre de 2006
La compañía ha demorado hasta final de julio la adaptación a los cambios en la Ley del IVA, que reduce al 7% el aplicable a la televisión digital. FACUA denunció a la compañía ante la Agencia Tributaria.
FACUA.org
España-10/08/2006
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Ono está devolviendo a los usuarios de su televisión digital el IVA cobrado de forma incorrecta durante el primer semestre de 2006. La compañía había facturado irregularmente varios millones de euros a los más de 800.000 clientes que tienen este servicio