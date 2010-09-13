Orange factura a una usuaria cientos de euros en llamadas imposibles 'realizadas' simultáneamente
Una llamada comienza antes de que finalice la anterior, irregularidad que se repite hasta nueve veces en el mismo día.
FACUA.org
España-13/09/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha emprendido actuaciones en defensa de una usuaria a la que Orange pretende cobrar cientos de euros en llamadas imposibles que según la factura se habrían realizado simultáneamente.
La última factura de móvil recibida