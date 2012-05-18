Orange, multada con 50.000 euros por emitir y cobrar facturas a un menor de diez años
La Agencia Española de Protección de Datos ha afirmado que la operadora no se preocupó de comprobar la autenticidad de los datos bancarios y personales.
FACUA.org
España-18/05/2012
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Orange, filial de France Telecom, ha sido multada con 50.000 euros por emitir cargos a un menor de 10 años.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha realizado las investigaciones pertinentes tras la denuncia presentada por la madre del menor. En las pesquis