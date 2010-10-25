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Ordenan la retirada de 93.000 prótesis de cadera defectuosas en todo el mundo

La medida afecta a los pacientes que se operaron a partir del año 2003. Estos deberán pasar de nuevo por el quirófano.

FACUA.org
Internacional-25/10/2010
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La empresa De Puy, filial de Johnson & Johnson en Estados Unidos, ha retirado del mercado unas 93.000 prótesis de cadera debido a las quejas de muchos pacientes, acerca del dolor agudo y otros síntomas que «les habían obligado a someterse a una segundo cirugía

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