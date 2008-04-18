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Ordenan la retirada de un plaguicida porque su envase puede confundirse con el de un yogurt

Denominado Chupibichos, ha sido incluido en la red de alerta de productos inseguros.

FACUA.org
España-18/04/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que las autoridades de Consumo han ordenado la retirada del mercado de un plaguicida de uso ambiental debido a que su envase puede confundirse con el de un yogurt, con el consiguiente riesgo de ingestión, fundamentalmente por niños.

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