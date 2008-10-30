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Ordenan la retirada del mercado de 28 máscaras, pelucas y disfraces inseguros

FACUA aconseja a los consumidores que se disponen a celebrar la fiesta de Halloween el uso de artículos elaborados con materiales resistentes al fuego y ventilación adecuada.

FACUA.org
España-30/10/2008
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que las autoridades de Consumo han ordenado en lo que va de año la retirada del mercado de veintiocho modelos de máscaras, pelucas, disfraces y otros artículos de fiesta inseguros.

Se trata de productos que no cumplen los req

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