Ordenan la retirada del mercado de 28 máscaras, pelucas y disfraces inseguros
FACUA aconseja a los consumidores que se disponen a celebrar la fiesta de Halloween el uso de artículos elaborados con materiales resistentes al fuego y ventilación adecuada.
FACUA.org
España-30/10/2008
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que las autoridades de Consumo han ordenado en lo que va de año la retirada del mercado de veintiocho modelos de máscaras, pelucas, disfraces y otros artículos de fiesta inseguros.
Se trata de productos que no cumplen los req