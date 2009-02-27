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Ordenan la retirada del mercado de un cinturón de sauna por riesgo de quemaduras

Incluido esta semana en la red de alerta europea tras la notificación de España.

FACUA.org
España-27/02/2009
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FACUA-Consumidores de Acción informa que las autoridades de consumo han ordenado la retirada del mercado de un cinturón de sauna de la marca Jocca (con referencia 3303A) por riesgo de quemaduras y sobrecalentamiento.

El producto ha sido incluido esta semana en la red de aler

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