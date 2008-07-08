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Ordenan la retirada del mercado de un pegamento envasado en un bote con forma de biberón

Etiquetado con la marca Warm Baby, ha sido incluido en la red de alerta de productos industriales inseguros.

FACUA.org
España-08/07/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que las autoridades de Consumo han ordenado la retirada del mercado de un pegamento dirigido a niños envasado en un bote con forma de biberón, ante el riesgo de intoxicación por la confusión con un alimento que puede provocar

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