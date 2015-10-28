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Organizaciones ciudadanas de Sevilla ponen en valor la modificación de las ordenanzas fiscales para 2016

Estas entidades, entre las que se encuentra FACUA Sevilla, valoran "un reequilibrio más justo de la carga tributaria" y "que se avanza en el principio de progresividad".

FACUA.org
Sevilla-28/10/2015
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Las organizaciones que conforman los grupos I y III del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) entre las que se encuentran CCOO de Sevilla, UGT de Sevilla, FACUA Sevilla, UCE, Hispalis, CEPES y la Federación de Asociaciones de Vecinos, han impulsado un dictamen en el que valor

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