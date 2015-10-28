Organizaciones ciudadanas de Sevilla ponen en valor la modificación de las ordenanzas fiscales para 2016
Estas entidades, entre las que se encuentra FACUA Sevilla, valoran "un reequilibrio más justo de la carga tributaria" y "que se avanza en el principio de progresividad".
FACUA.org
Sevilla-28/10/2015
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El proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales para 2016 propuesto por el Gobierno Municipal de Sevilla contempla que la carga tributaria se mantenga prácticamente sin cambios. | Imagen: flickr.com/vallausa (CC BY 2.0)
Las organizaciones que conforman los grupos I y III del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) entre las que se encuentran CCOO de Sevilla, UGT de Sevilla, FACUA Sevilla, UCE, Hispalis, CEPES y la Federación de Asociaciones de Vecinos, han impulsado un dictamen en el que valor