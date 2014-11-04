Organizaciones sociales andaluzas registran una ILP que reclama una renta básica como derecho
Compromiso Social para el Progreso de Andalucía comenzará una campaña para recoger las 40.000 firmas necesarias para iniciar su trámite si el Parlamento admite la Iniciativa.
FACUA.org
Andalucía-04/11/2014
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Integrantes de las organizaciones sociales andaluzas tras el registro de la ILP en el Parlamento andaluz.
La plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía, ha registrado este martes en el Parlamento andaluz una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reclamar que se establezca una renta básica de inclusión como derecho,