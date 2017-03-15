Organizaciones sociales critican que el 'Impuesto al Sol' se mantenga por la actuación de Ciudadanos
El autoconsumo eléctrico no supondría un coste presupuestario ya que generaría un IVA superior al que se dejaría de ingresar por el recibo de la luz y promovería actividad económica y empleo.
FACUA.org
España-15/03/2017
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Diferentes organizaciones sociales, entre ellas FACUA-Consumidores en Acción, y el sector renovable rechazan la decisión de Ciudadanos de este martes 14 de marzo de no forzar en la Mesa del Congreso el levantamiento del veto del Gobierno a la proposición de ley de medidas par