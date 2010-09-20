Organizaciones sociales de Andalucía muestran su apoyo a la huelga general
Al-Andalus, CAVA, Cepes-A, FACUA Andalucía y UCA-UCE intervinieron en un acto para respaldar la convocatoria de CCOO y UGT.
FACUA.org
Andalucía-20/09/2010
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Organizaciones andaluzas de consumidores, vecinales y de economía social han mostrado su apoyo a la huelga general del 29 de septiembre en un acto en apoyo de las movilizaciones sindicales celebrado el jueves 16 de septiembre.
En el acto, organizado bajo el lema ‘En defensa d