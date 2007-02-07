Organizaciones sociales de Andalucía presentarán un manifiesto conjunto de respaldo al nuevo Estatuto de Autonomía
Hace un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a votar masivamente el próximo 18 de febrero para respaldar y hacer nuestro el nuevo Estatuto de Autonomía nacido de un amplio consenso político.
FACUA.org
Andalucía-07/02/2007
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CC.OO. y UGT de Andalucía, CAVA, CEPES-A, FACUA Andalucía, UCA-UCE, Al-Andalus, Colega, Codapa y CANF presentarán en Sevilla el próximo lunes, 12 de febrero, el Manifiesto conjunto Las organizaciones sociales por el nuevo Estatuto de Autonomía para Andaluc&ia