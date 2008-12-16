Nuestras acciones

Organizaciones sociales demandan al Ayuntamiento de Cádiz por la instalación ilegal de kioscos de hostelería

Las actuaciones denunciadas vulneran el Plan General de Ordenación Urbana por su ubicación.

FACUA.org
Cádiz-16/12/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA, junto a otras organizaciones ciudadanas (entre otras, Ecologistas en Acción y colectivos vecinales), han presentado una demanda judicial contra el Ayuntamiento de Cádiz por la construcción de kioscos

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos