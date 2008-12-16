Organizaciones sociales demandan al Ayuntamiento de Cádiz por la instalación ilegal de kioscos de hostelería
Las actuaciones denunciadas vulneran el Plan General de Ordenación Urbana por su ubicación.
FACUA.org
Cádiz-16/12/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA, junto a otras organizaciones ciudadanas (entre otras, Ecologistas en Acción y colectivos vecinales), han presentado una demanda judicial contra el Ayuntamiento de Cádiz por la construcción de kioscos