Organizaciones sociales y sindicatos entregan en Sevilla 12.000 firmas por una renta básica de inclusión
FACUA Sevilla se muestra satisfecha por esta cuantía que unida a las recogidas en el resto de Andalucía se acerca a las 40.000 que requiere la administración para comenzar el trámite de discusión parlamentaria.
FACUA.org
Andalucía-18/05/2015
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FACUA Sevilla junto a organizaciones sociales y sindicatos han entregado en la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística este lunes 18 de mayo las casi 12.000 firmas de ciudadanos que respaldan la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para