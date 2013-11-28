Más noticiasEn agosto, un juzgado de Sevilla presentó una cuestión prejudicial por el mismo asunto

Otro juez consulta al TJUE si la ley antidesahucios es un "obstáculo" para la protección del consumidor

Considera que si el interés moratorio es abusivo, no debe ser de aplicación, sino que debe ser retirado del contrato.

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España-28/11/2013
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que el titular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander, Jaime Anta González, ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para consultar si la conocida co

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