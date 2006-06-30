Más noticias

Paralizada en México la actividad de Aerocalifornia por falta de seguridad en sus vuelos

La compañía, con miles de reclamaciones, siguió vendiendo billetes pese a la decisión gubernamental.

FACUA.org
América-30/06/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La empresa aérea de capital nacional Aerocalifornia recibió el pasado 2 de abril la suspensión de la licencia de vuelo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) mexicana por anomalías técnicas, operativas, administrativas y financieras. E

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos