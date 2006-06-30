Paralizada en México la actividad de Aerocalifornia por falta de seguridad en sus vuelos
La compañía, con miles de reclamaciones, siguió vendiendo billetes pese a la decisión gubernamental.
FACUA.org
América-30/06/2006
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La empresa aérea de capital nacional Aerocalifornia recibió el pasado 2 de abril la suspensión de la licencia de vuelo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) mexicana por anomalías técnicas, operativas, administrativas y financieras. E