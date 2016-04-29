Pedraz señala como "testaferros" a ocho imputados en un nuevo auto del caso Ausbanc y Manos Limpias
"Hasta la fecha se sigue un dominio total y completo de la trama por parte de Luis Pineda que (...) ha ido conformando una organización criminal, utilizando a diversas personas como testaferros", dice el auto.
FACUA.org
España-29/04/2016
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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado este viernes un nuevo auto (consúltalo aquí)