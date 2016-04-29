Nuestras accionesPineda pagó a Gómez de León 8.660 euros para que intentara la imputación de Rubén Sánchez

Pedraz señala como "testaferros" a ocho imputados en un nuevo auto del caso Ausbanc y Manos Limpias

"Hasta la fecha se sigue un dominio total y completo de la trama por parte de Luis Pineda que (...) ha ido conformando una organización criminal, utilizando a diversas personas como testaferros", dice el auto.

FACUA.org
España-29/04/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado este viernes un nuevo auto (consúltalo aquí)

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos